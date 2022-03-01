Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk Trabzonspor maçı öncesi konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşan gelen Antalyaspor'da teknik sorumlu Groenendijk açıklamalarda bulundu. Groenendijk, Muhtemelen ligde başka bir takıma şampiyonluğu kaptırmayacak bir takımla oynayacağız. Bizim de artan bir performansımız var. Ekstrem bir sezon geçiriyorlar, onlara saygı duyuyoruz ama bu korktuğumuz anlamına geliyor. Turu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşan gelen Antalyaspor'da teknik sorumlu Groenendijk açıklamalarda bulundu. Groenendijk, Muhtemelen ligde başka bir takıma şampiyonluğu kaptırmayacak bir takımla oynayacağız. Bizim de artan bir performansımız var. Ekstrem bir sezon geçiriyorlar, onlara saygı duyuyoruz ama bu korktuğumuz anlamına geliyor. Turu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Groenendijk'in açıklamalarından satır başları;

Gol yemiyoruz. Takım savunmasına organize bir şekilde önem verdik. Son 7 maçta bir gol yedik. Bireysel yeteneklere sahip bir takım olduk. Devre arasında bir anda gol yapabilecek oyunculara sahip olduk.