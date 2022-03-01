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Trabzonspor 2-0 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ

01 Mart 2022, Salı 23:43
Trabzonspor 2-0 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Çeyrek Final karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bordo mavili ekibin gollerini Edin Visca ve Berat Ayberk Özdemir'in attılar. Ev sahibi bu sonuçla bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

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