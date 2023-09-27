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Türkiye Kupası Haberler Karşıyaka - Bergama Sportif Faaliyetler maçı CANLI İZLE

Karşıyaka - Bergama Sportif Faaliyetler maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk tur maçlarıyla devam ediyor. Karşıyaka ile Bergama Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:00 Güncelleme: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:20

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İlk turda Karşıyaka ile Bergama Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor...

KARŞIYAKA - BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka ile Bergama Sportif Faaliyetler'in karşılaştığı mücadele 27 Eylül Çarşamba günü saat 17.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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KARŞIYAKA - BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER MAÇI 11'LERİ

Karşıyaka : Hasan, Fatih, Mustafa, Emre, Ö.Alper, Mertcan, Fatih, Adem, Berat, Barış, Cenk Ahmet Alkılıç

Bergama Sportif Faaliyetler: Doğukan, Akağan, Arda, Samet, Ferhat, Burak, İbrahim, Mert, Mete, Aziz, Erhan

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