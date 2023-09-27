Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler 12 Bingölspor - 23 Elazığ FK maçı CANLI İZLE

12 Bingölspor - 23 Elazığ FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 15:20 Güncelleme: 27 Eylül 2023, Çarşamba 15:26

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İlk turda 12 Bingölspor ile 23 Elazığ FK kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor...

ASpor CANLI YAYIN

12 BİNGÖLSPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI 11'LERİ

12 Bingölspor: Murat, Eren, Emrah, Aytaç, Semih, Barış, Zeki, Burak, Muhammed, Umut, Bilal.

23 Elazığ FK: Eren, Fatih, Halilcan, Sezer, Bilal, Semih, Sergen, Murat, Ferit, Arif Emre, İlhan.

12 BİNGÖLSPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'un 23 Elazığ FK ile karşılaştığı mücadele 27 Eylül Çarşamba günü başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

12 Bingölspor - 23 Elazığ FK maçı CANLI İZLE
Balıkesirspor 0-1 Burhaniye Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Edirnespor 1 - 2 Çorluspor 1947 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bornova 1877 4-0 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Muş 1984’ten gol yağmuru