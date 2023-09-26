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Türkiye Kupası Haberler Edirnespor Çorluspor 1947 maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Edirnespor Çorluspor 1947 maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. 1. Tur etabında Edirnespor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. İki takım da turu geçmek istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 26 Eylül 2023, Salı 14:20 Güncelleme: 26 Eylül 2023, Salı 14:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı başladı.

1. Tur'da Edirnespor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşıyor.

İki takım da bir üst tura yükselmek istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI 11'LERİ

Edirnespor: Baver, Serhat, Ahmet Keleş, Uğurcan, Haydar, Tayfun, Uğur, Abdulsamet, Fevzi, İsmail, Ahmet

Çorluspor 1947: Emre, Enver, Doğukan, Hüseyin, Sertaç, Muhammet, Kerim, Serdal, Burak, Necati, Koray

EDİRNESPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat 14.00'te başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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