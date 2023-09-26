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Türkiye Kupası Haberler Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Turnuvada 1. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 26 Eylül 2023, Salı 17:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı.

Turnuvada 1. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı saat 17.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Balıkesirspor: Hüseyin, Güney Çelik, Enes, Görkem, Ümit, Sedat Yiğit, Berk, Doğukan, Müslüm, Berke Doğukan, Oktay

Burhaniye Belediyespor: Kemal, Halil Yekta, Atakan, Hakan, Berkay, Salih, Muhammet, Alihan, Mustafa, Berk, Kadir

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