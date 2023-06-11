FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ZTK CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZTK heyecanı final karşılaşmasıyla devam ediyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Başakşehir, kupa için karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerden 4 futbolcunun forma giymeyeceği karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak. ZTK final maçını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Keny, Figueiredo

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'de ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

9 YILLIK KUPA HASRETİ

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.