Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe - Başakşehir canlı yayın) Türkiye Kupası Finali maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu. Dev turnuvada final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir kritik finalde İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler, turnuvayı kazanarak sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan İstanbul ekiplerinden Başakşehir, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası mutluluğu yaşamak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Keny, Figueiredo

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele ATV'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

9 YILLIK KUPA HASRETİ

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

3. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan Fenerbahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.