Fenerbahçe 2-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde heyecan sona erdi. Dev turnuvanın final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 61'inci Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 1'inci dakikada Batshuayi ile golü buldu: 1-0. Belçikalı forvet 29'da farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0. Kalan dakikalarda avantajını koruyan Fenerbahçe, kupada mutlu sona ulaştı. Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular stadı dolduran taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı 2012-2013 sezonunda müzesine götürmüştü. Başakşehir ise kulüp tarihinde oynadığı 3'üncü Türkiye Kupası finalini de kazanamadı. Bu sonuçla ligi 4'üncü sırada bitiren Adana Demirspor ise Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.



1'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Başakşehir savunmasından topu kapan Arda ara pasını verdi. Ceza sahasına giren Batshuayi kaleci Muhammed'i de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-0.



13'üncü dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Arda'nın aşırtma pasında ceza alanına giren Valencia topa dokunamadı.



29'uncu dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Arda'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Arao'nun ortasında kaleci Muhammed topu elinden sektirdi, Batshuayi meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



40'ıncı dakikada Arda'nın ortaladığı topa arka direkte Valencia kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



51'inci dakikada Arda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.



56'ncı dakikada Fenerbahçe üçüncü gole çok yaklaştı. Rakiplerinden birer birer sıyrılan Arda kaleyi yokladı. Kaleci Muhammed'den seken topu Batshuayi kafayla tamamlamak istedi ancak Muhammed bir kez daha gole izin vermedi.



58'inci dakikada sağ kanattan Keny'nin ortaladığı topa altıpas üzerindeki Januzaj dokunamadı.



87'nci dakikada ceza yayı üzerinden kaleyi yoklayan İsmail'in şutunda top auta çıktı.



Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ