Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK final maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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