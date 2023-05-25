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Türkiye Kupası Haberler Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı!

Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı!

Son dakika spor haberi: TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Giriş: 25 Mayıs 2023, Perşembe 17:20 Güncelleme: 25 Mayıs 2023, Perşembe 17:29

Türkiye Kupası'nda final müsabakasının oynanacağı stadyum belli oldu. Fenerbahçe'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist bugün oynanacak Ankaragücü - Başakşehir mücadelesinin ardından belli olacak. Final müsabakasının ev sahipliği yapacağı stadyum da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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