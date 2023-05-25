Ankaragücü 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir maç daha geride kaldı.
Yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Başakşehir yarı final ilk maçında rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmiş olmanın avantajıyla turnuvada finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Ankaragücü'nün golleri 11'de Sowe ve 90'da Chatzigiovanis'in ayağından geldi.
Başakşehir'in gollerini ise 61'de Serdar Gürler ve 111. dakikada P. Keny kaydetti.
Ayrıca Ankaragücü'nden Mujakic 97. dakikada 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu gollerin ardından Başakşehir uzatmalarda Ankaragücü'nü turnuvadan eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.
Başakşehir ile Fenerbahçe 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ