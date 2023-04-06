Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu.

Turnuvada tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 8. ve 42. dakikada Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler'den geldi.

Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios kaydetti.

Fenerbahçe bu maçın ardından turnuvada yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ