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Fenerbahçe 4-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş: 06 Nisan 2023, Perşembe 22:29 Güncelleme: 06 Nisan 2023, Perşembe 23:24

Ziraat Türkiye Kupası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu.

Turnuvada tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 8. ve 42. dakikada Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler'den geldi.

Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios kaydetti.

Fenerbahçe bu maçın ardından turnuvada yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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