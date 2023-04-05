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Türkiye Kupası Haberler Galatasaray 2-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 2-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Başakşahir'i konuk etti. Mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Başakşehir, Galatasaray'ı eledi ve adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş: 05 Nisan 2023, Çarşamba 22:38 Güncelleme: 05 Nisan 2023, Çarşamba 22:47

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti.

Karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrılan Başakşehir, Galatasaray'ı elemeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

Mücadelede Başakşehir'in gollleri 12. ve 66. dakikada Syszys ve 30. dakikada Aleksic'in ayağından geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 20. dakikada Kaan Ayhan ve 51. dakikada Icardi kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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