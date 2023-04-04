Ankaragücü 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Ankaragücü 3-1'lik skorla galip gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Ankaragücü'nün golleri 51. dakika ve 83. dakikada A. Sowe ve 69. dakikada Diack'ın ayağından geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise 22. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Başkent ekibi, bu sonucun ardından kupada yarı finale yükseldi.



13'üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında Sowe'un savunmadan seken topa ceza sahasının sol çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



22'nci dakikada Trabzonspor golü buldu. Gelişen atakta Markovic'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yerden gönderdiği topla buluşan Abdülkadir, sol ayağıyla kalecinin soluna yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



45+5'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü ama kaleci sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile tamamlandı.



51'inci dakikada Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Gelişen atakta Taylan sol çaprazdan ceza sahasının önüne ortasını yaptı. Gelen topa kafa vuruşu yapan Sowe'un şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Sowe, tekrar kafa vuruşu yaparak kendi topunu tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



63'üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında Taylan, ceza sahasının dışından sert vurdu. Yerden seken topu kaleci kornere gönderdi.



69'uncu dakikada Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol taraftan kullandığı kornerde Diack kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesi yetmedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



79'uncu dakikada Ankaragücü 3'üncü gole yaklaştı. Sowe ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasına çevirdi. Müsait pozisyonda olan Diack, topu dışarıya gönderdi.



83'üncü dakikada Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Gelişen atakta Tasos'un kafa ile indirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Sowe, zor pozisyonda kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 3-1.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankaragücü, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ