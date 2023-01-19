Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef çeyrek finale kalmak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

KUPADA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bu mücadele öncesine kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ