ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Kritik maçta iki ekip de kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Ümit Öztürk, Ümraniyespor - Trabzonspor maçında orta hakem olarak görev alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 18.01.2023 19:17 Güncelleme: 18.01.2023 19:48

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da hedef kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Hugo, Arif, Hamsik, Doğucan, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

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