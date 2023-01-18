Ankaragücü Beşiktaş: 1-1 (4-3 Penaltılar) | GOLLERİ VE ÖZET İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci mücadelesinde Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 120 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Penaltılarda, turlayan taraf Ankaragücü oldu.

4'üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında Tasos savunmanın arkasına sarktı. Sağdan ceza sahasına giren Tasos, pasını ceza sahası içerisine çevirdi. O bölgeye koşu yapan Tolga Ciğerci topla buluştu. Tolga'nın vuruşunda top ağlara gitti ama Tasos'un topla ilk buluştuğu anda ofsaytta olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.



9'uncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında Ghayas Zahid sol tarafta topla buluştu. Zahid'in ceza sahası içerisine çevirdiği topta Beşiktaş savunması olası tehlikeyi önledi.



12'nci dakikada Ankaragücü golü buldu. Sol tarafta topla buluşan Tasos, pasını ceza sahası içerisine çevirdi. Kaleye paralel giden top arka direkte bulunan Emre Kılınç'ta kaldı. Emre'nin çevirdiği topta Ali Sowe sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



20'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Tasos, sağ ayağının içiyle şutunu çıkardı ama top Mert Günok'ta kaldı.



24'üncü dakikada gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattaki Kevin Malcuit pasını Emre Kılınç'a çıkardı. Ceza sahası ön çizgisinin sağından direkt kaleyi düşünen Emre'nın kalecinin sağına çıkardığı isabetli şutta Mert Günok gole izin vermedi.



33'üncü dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Ghayas Zahid rakiplerinden sıyrılarak penaltı noktasında müsait durumdaki Ali Sowe'a pasını çıkardı. Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.



49'uncu dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ taraftan kullanılan kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



60'ıncı dakikada Beşiktaş'ta Muleka, rakip yarı sahanın sol tarafında Atakan Çankaya ile girdiği mücadelenin ardından rakibinin yüzüne yaptığı sebebiyle maçın hakemi Sarper Barış Saka tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Daha sonra yapılan Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesini ardından Muleka'nın kırmızı kartı iptal edildi ve Muleka'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gösterildi.



77'nci dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta sağa doğru açılan topu SAiss ceza sahasına çevirdi. Savunmanın ters dokunuşu sonrasında top kale alanının sol tarafına gitti. O bölgede bulunan Cenk Tosun uygun pozisyonda sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarıların ardından hakem Sarper Barış Saka, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. 1-1



89'uncu dakikada Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambol sonrası top Muleka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda bulunan Muleka'nın yaptığı vuruşta savunma araya girip topu kornere gönderdi.



Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.



94'üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında solda son çizgiye inen Nathan Redmond sol ayağıyla kale alanına ortaladı. Cenk Tosun gelen topa yükseldi ama kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.



İlk uzatma devresi 1-1 tamamlandı.



İkinci uzatma devresinde Beşiktaş tehlikeli geldi. 109'uncu dakikada gelişen atakta sağ kanattan gönderilen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Atiba'nın yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.



115'inci dakikada Beşiktaş atağında Masuaku ceza sahası dışından şutunu çıkardı. Kaleci Gökhan Akkan'ın çıkardığı topta savunma müdahale ederek topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ikinci uzatma devresi de 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Çeyrek finalistin belirlenmesi için seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'a 5-4 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

MAÇIN GOLLERİ;