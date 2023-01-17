Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. Son 16 tur maçında Galatasaray Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk oluyor. Son maçlarını kazanan iki ekip çeyrek finale kalmak için mücadele ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kupada yoluna devam etmek istiyor. Alanyaspor ise güçlü rakibini geçmek istiyor. Alanyaspor - Galatasaray maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 17.01.2023 21:20 Güncelleme: 17.01.2023 21:30

Alanyaspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 8 takım arasına yazdıracak.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finali hedefliyor. Alanyaspor ise zorlu rakibini yenerek kupada ilerlemek istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Eduardo

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Yunus, Gomis

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle
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