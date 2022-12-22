Gaziantep - Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Gaziantep sahasında Boluspor'u ağırlıyor. Kazananın adını son 16 turuna yazdıracağı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 22.12.2022 17:36 Güncelleme: 22.12.2022 18:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Gaziantep sahasında Boluspor'u ağırlıyor.

Kazananın adını son 16 turuna yazdıracağı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Gaziantep: Mustafa Burak, Furkan, Tosca, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Joao Figueiredo, Maxim, Kitsiou.

Boluspor: Selmani, Eray, Naby, Zahit, Erdem, Batuhan, Serge, Ozan, Burak, Melih, Posmac.

GAZİANTEP BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Gaziantep - Boluspor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

EN SON HABERLER

Gaziantep FK 3-1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Kupası
Adana Demirspor Çaykur Rizespor | CANLI İZLE
Konyaspor Bodrumspor: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Gaziantep - Boluspor | CANLI İZLE
Konyaspor Bodrumspor | Gaziantep FK Boluspor | CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın
BİZE ULAŞIN