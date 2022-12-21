Fatih Karagümrük Uşakspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor'u ağırlıyor.

Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasındaki mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - UŞAKSPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Drešević, Baniya, Adnan, Burak, Levent, Samed, Shukurov, Kouassi, Colin Kâzım-Richards

Uşakspor: Vedat, Sezer, Sefa, Resul, Alperen, Şamil, Sefer, Murat, Ömer, Erhan, Muzaffer

Kupaya 4. turdan itibaren katılan Süper Lig ekibi, Kırşehir FSK'yi 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Uşakspor ise ikinci eleme turundan itibaren Malatya Arguvanspor (2-1), Gümüşhane Sportif Faaliyetler (4-2) ve Yeni Malatyaspor (1-0) karşısında kazanarak 5. eleme turuna yükseldi.

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