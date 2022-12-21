Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlı ekip, kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Konuk ekip Şanlıurfaspor güçlü rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 21.12.2022 22:00

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalıyor.

Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, Yiğit, Seyit, Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle
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