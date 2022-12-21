Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalıyor.
Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, Yiğit, Seyit, Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.
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