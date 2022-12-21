BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE - A SPOR 📺 | BJK maçı hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Burak Pakkan görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 21.12.2022 20:00 Güncelleme: 21.12.2022 20:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?


BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.


İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, Yiğit, Seyit, Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

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