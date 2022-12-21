Alanyaspor - Eyüpspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 21.12.2022 17:00 Güncelleme: 21.12.2022 17:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlıyor.

Alanyaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele, Alanya Stadı'nda saat 17.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Balkovec, Yusuf, A. Hassan, Lusamba.

Eyüpspor: Emrullah, Fethi, Bülent, Cenk Ahmet, Berkan, Taşkın, Badji, Ahmed, Pa Dibba, Mete Kaan, Umut.

İŞTE EYÜPSPOR'U MÜCADELEDE ÖNE GEÇİREN GOL

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