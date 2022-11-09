Beşiktaş 3-1 Serik Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.

REDMOND GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ile oynanan lig maçındaki kadroyu tamamen değiştirdi.

Derbide görev yapan oyuncuların yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunmada Necip Uysal, Welinton, Montero üçlüsünü kullanırken, kanatlarda Tayfur Bingöl ve Oğuzhan Akgün'e görev verdi.

Orta sahada Kerem Atakan Kesgin, Atiba ve Dele Alli'yi sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattında da Redmond ve Muleka'yı görevlendirdi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Necip Uysal, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Kerem Atakan Kesgin ve Atiba, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 11 kişilik kadroya girmiş oldu.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Umut Meraş ve Gedson Fernandes, Serik Belediyespor maçında yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray mücadelesinin ilk 11'de forma giyen Valentin Rosier ile Josef de Souza ise kadroda bulunamadı.

ATIBA İLK KEZ KADRODA

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir tedavi dönemi geçiren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer buldu.

Galatasaray maçında ilk kez geniş kadroya giren ve yedek soyunan 39 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, Serik Belediyespor maçında formasına kavuştu.

NESRİN BAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Beşiktaş Güreş Takımı sporcularından Nesrin Baş'ın başarısı Vodafone Park'ta kutlandı.

Yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş tarafından maç öncesinde çiçek verilerek tebrik edilen Nesrin Baş, daha sonra tribünleri selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar milli sporcuyu alkışlayarak tebrik etti.



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