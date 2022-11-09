Antalyaspor - Pendikspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Akdeniz ekibinin gollerini 9. ile 33. dakikada Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmış oldu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tarık Tekdal, ceza sahası sol çaprazdan kaleci Emre Aydın'a geri pas verdi. Kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, araya giren Luiz Adriano'nun sol bacağına çarparak ağlarla buluştu: 1-0

33. dakikada ev sahip ekip farkı ikiye çıkardı. Enes Keskin'in ceza alanı dışından geri pasında kaleci Emre Aydın'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Luiz Adriano, bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

45. dakikada Akdeniz ekibi farkı üçe çıkardı. Luiz Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşturduğu Soner Aydoğdu, kaleci Emre Aydın'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

52. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal, topu kontrol etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ