Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı.
Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Bu turda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşen sarı kırmızılılar, rakibini mağlup edip adını 5. tura yazdırmak istiyor.
Galatasaray Ofspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu...
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.
Ofspor:
GALATASARAY – OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de oynanacak. A Spor'un yayıncısı olduğu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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