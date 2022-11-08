Galatasaray Ofspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı.
Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Bu turda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşen sarı kırmızılılar, rakibini mağlup edip adını 5. tura yazdırmak istiyor.
Galatasaray Ofspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.
Ofspor: Mizhat, Bora, Ali Osman, Muhammet Serdar, Ahmet Aktaş, Hamza, Fatih Mert, Mustafa Emin, Miraç, Oktay, Vedat
GOLLER
GALATASARAY – OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de başladı. A Spor'un yayıncısı olduğu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...