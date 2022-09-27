Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur şöleni başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, bugün yapılacak 6 maçla başlayacak. 2. Tura çıkan 26 takımla birlikte 2. ve 3. Lig'den gelenlerle toplam 58 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda 3. Eleme turuna yükselmek için kozlarını paylaşacak.
2. ELEME TURU PROGRAMI
BUGÜN
13.00 İnegölspor-Ağrı 1970 A SPOR
14.30 Ankaraspor-Kepez Bld.
14.30 Zonguldak Kömür-Gümüşhane
15.00 Somaspor-Efeler 09
15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld. A SPOR
17.30 Balıkesir-Hacettepe A SPOR
YARIN
13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld. A SPOR
14.00 Adıyaman FK-Bartın 14.00 Pazarspor-M.Fosfatspor
14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld.
14.30 Niğde-Yomraspor
14.30 Ankara Demir-Karaman FK
14.30 Serik Bld.-1954 Kelkit Bld.
14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld.
14.30 Etimesgut Bld.-Yalova
15.00 Kuşadası-Bulvarspor
15.00 Uşakspor-M.Arguvan
15.00 Afyonspor-Eynesil Bld.
15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan
15.00 Sarıyer-B.Tepecikspor
15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik
15.00 Nazilli Bld.-Şile Yıldız
15.00 Kırklareli-Siirt İÖİ A SPOR
17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka A SPOR
20.00 Bursaspor-Boyabat A SPOR
PERŞEMBE
14.00 Diyarbekir-Kars 36 A SPOR
15.00 B.Derince-Amasya
17.00 Menemen FK-Biga A SPOR
20.00 Eskişehirspor-Muşspor A SPOR