Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Turkuvaz Medya Grubu'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur müsabakalarının oynanacağı kupa maçları A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte maç programı...

Giriş: 26.09.2022 12:05

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

İşte maç programı:

27 EYLÜL 2022 SALI

13:00 İNEGÖLSPOR - BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | CANLI
15:00 KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | CANLI
17:30 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR - HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | CANLI

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

13:00 GMG KASTAMONUSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | CANLI
15:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | CANLI
17:30 ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA | CANLI
20:00 BURSASPOR - BOYABAT 1868 SPOR | CANLI

29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

14:00 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. - KARS 36 SPOR | CANLI
17:00 MENEMEN FK - BİGASPOR | CANLI
20:00 ESKİŞEHİRSPOR - MUŞ 1984 MUŞSPOR | CANLI

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