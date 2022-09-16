Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekildi! İşte ikinci tur eşleşmeleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan canlı yayınla ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler ikinci eleme turuna çevrildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminde 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre yapılacak. İşte tüm eşleşmeler...

Giriş: 16.09.2022 12:33 Güncelleme: 16.09.2022 12:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı İkinci eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. İkinci tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İkinci eleme turu maçları 27-28-29 Eylül'de oynanacak.

İşte eşleşmeler...

İnegölspor - Ağrı 1970 Spor

Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi

Eskişehirspor - 1984 Muşspor

Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor

Kırşehir FK - Kilis Belediyespor

Ankaraspor - Kepez Belediyespor

Sarıyer - Tepecikspor

Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor

Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor

Şanlıurfaspor - Karşıyaka

Niğde Anadolu FK - Yomraspor

Belediye Derincespor - Amasyaspor

Balıkesirspor - Hacettepe

Ankara Demirspor - Karaman FK

Adıyaman FK - Bartınspor

Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK

Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor

Uşakspor - Malatya Arguvanspor

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Afyonspor - Eynesil Belediyespor

Somaspor - Efelerspor FK

Bursaspor - Boyabatspor

1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor

Kuşadasıspor - Bulvarspor

Menemen FK - Bigaspor

Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor

Diyarbekirspor - Kars 36

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