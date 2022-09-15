Çatalcaspor - Edirnespor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çatalcaspor ile Edirnespor karşı karşıya geldi. Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Çatalcaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tura yükseldi.

Giriş: 15.09.2022 17:47 Güncelleme: 15.09.2022 17:53

Ziraat Türkiye Kupası 1 Tur maçları bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.

1. Tur son maçında Çatalcaspor sahasında Edirnespor ile karşı karşıya geldi.

Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Çatalcaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Doğancan Aynacı, 28. dakikada Reha Kurt, 85. dakikada Selahattin Seyhun ve 90+1. dakikada Buğrahan kaydetti.

Edirnespor'un tek sayısı ise 54. dakikada Sergen Yakupçebioğlu'dan geldi.

Bu sonuçla Çatalcaspor adını 2. Tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ::

EN SON HABERLER

Türkiye Kupası maçında güldüren anlar! 'Kendim çıkarım' dedi...
Çatalcaspor - Edirnespor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Çatalcaspor - Edirnespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı | A Spor izle
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER İZLE
Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraş maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı | A Spor izle
BİZE ULAŞIN