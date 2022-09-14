Türkiye Kupası'dan heyecan sürüyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme turu bugün 15 maçla devam ediyor. 1. Eleme turuna 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün saat 15.45'te Bergama Bld.-Karşıyaka ve saat 19.00'da Eskişehir- Çankaya karşılaşmaları şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BUGÜN:
14.30 Fatsa Bld.-Yomra
14.30Erbaaspor-Gümüşhane
14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970
14.30 1954 Kelkit Bld.-Dersim
14.30 E.Karakoçan-Elazığspor
14.30 K.Karaköprü Bld.-Cizre Serhat
14.30 Siirt İÖİ-Yüksekova Bld.
14.30 Kilis Bld.-Osmaniye
15.00Kalecik FK-Kırıkkale
15.00 1922 Konyaspor-A.Kestel
15.30 Şile Yıldız-Darıca
15.30 Turgutlu-Kuşadası
15.30 B.Tepecik-Bayrampaşa
15.45 Bergama Bld.-Karşıyaka A SPOR
19.00 Eskişehir-Çankaya FK A SPOR
YARIN:
13.00 Niğde And. FK-K.Maraş A SPOR
14.30 M.Fosfat-B.Özgüzeldere
15.00 Nevşehir Bld.-Yozgatspor 1959
15.00 Karaman FK-Burdur MAE Üni.
15.00 1074 Çankır-Boyabat 1868
15.45 Çatalca-Edirnespor A SPOR