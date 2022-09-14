Türkiye Kupası'dan heyecan sürüyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme turu bugün 15 maçla devam ediyor. 1. Eleme turuna 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün saat 15.45'te Bergama Bld.-Karşıyaka ve saat 19.00'da Eskişehir- Çankaya karşılaşmaları şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN:

14.30 Fatsa Bld.-Yomra

14.30Erbaaspor-Gümüşhane

14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970

14.30 1954 Kelkit Bld.-Dersim

14.30 E.Karakoçan-Elazığspor

14.30 K.Karaköprü Bld.-Cizre Serhat

14.30 Siirt İÖİ-Yüksekova Bld.

14.30 Kilis Bld.-Osmaniye

15.00Kalecik FK-Kırıkkale

15.00 1922 Konyaspor-A.Kestel

15.30 Şile Yıldız-Darıca

15.30 Turgutlu-Kuşadası

15.30 B.Tepecik-Bayrampaşa

15.45 Bergama Bld.-Karşıyaka A SPOR

19.00 Eskişehir-Çankaya FK A SPOR

YARIN:



13.00 Niğde And. FK-K.Maraş A SPOR

14.30 M.Fosfat-B.Özgüzeldere

15.00 Nevşehir Bld.-Yozgatspor 1959

15.00 Karaman FK-Burdur MAE Üni.

15.00 1074 Çankır-Boyabat 1868

15.45 Çatalca-Edirnespor A SPOR