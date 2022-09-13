Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor! İşte maç programı

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon 1. Eleme Turu maçlarıyla başlıyor. Tek maç eleme usulü oynanacak maçlarda bugün S.Ardahan-Kars 36 ve Biga-Akhisar maçları A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Giriş: 13.09.2022 06:50

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası bugün sezonu açıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölende 1. Eleme turu bugün 5 maçla başlıyor. 1. Eleme turuna 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. Yarın ve Perşembe günü de takımların kozlarını paylaşacağı, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün S.Ardahan-Kars 36 ve Biga-Akhisar karşılaşmaları şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da!
Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
BİZE ULAŞIN