Serhat Ardahan - Kars 36 maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen, 1. Eleme Turu maçlarıyla başladı. Müsabakalar, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynanan Ardahan - Kars 36 maçını haberimizden canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz... | Ardahan - Kars maçı canlı ve şifresiz izle | A Spor canlı izle

Giriş: 13.09.2022 12:56 Güncelleme: 13.09.2022 14:17

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başladı.

Turkuvaz Medya'nın yay��ncılığını üstlendiği dev şölenin 1. ön eleme turunda Ardahan - Kars 36 maçı oynanıyor. Karşlaşmadan galip gelen takım, bir üst tura çıkacak.

İLK 11'LER

Serhat Ardahan Spor: Ali Eren, Olcay, Kemal, Aykut, Oktay, Hüseyin, Atakan, Mertcan, Ferit, Ayhan, Erhan

Kars 36 Spor: Fatih, Serkan, İbrahim, Muhammed Furkan, Serdar, Buğra, Muhammed Burak, Oğuzhan, Ümit, Yusuf, Miraç

Ardahan - Kars 36 maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Serhat Ardahan - Kars 36 maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı
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