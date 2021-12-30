Sivasspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
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SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği müsabaka 17.00'de başladı. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar, Uğur, Camara, Pedro Henrique, Erdoğan, Kerem Atakan, Azubuike, Fajr, Ahmet, Caner, James
MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Şahverdi, Ariyibi, Yasin, Alperen, Ulaş, Geraldo, Cem, Mehmet Murat, Chahechouhe