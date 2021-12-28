SPOR HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor! İşte 5. tur programı

Süper Lig devreye girdi ama futbol hız kesmeyecek. Yurdun dört bir yanında Ziraat Türkiye Kupası heyecan yaşanacak. 3 güne yayılacak bu müthiş futbol şölenindeki tüm karşılaşmalar A SPOR ekranlarından naklen olarak ekrana getirilecek. İşte kupada yaşanacak futbol bayramının programı...

BUGÜN:

13.00 Kasımpaşa-Kocaeli

15.00 Hatayspor-Menemen

17.00 Antalyaspor-Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Boluspor

21.00 Galatasaray-Denizlispor

YARIN:

13.00 Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demir-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Samsunspor

21.00 F.Bahçe-Afjet Afyon

PERŞEMBE:

13.00 Yeni Malatya-Bandırmaspor

15.00 Konyaspor-Ümraniyespor

17.00 Sivasspor-Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay