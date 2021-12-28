Antalyaspor Giresunspor maçı CANLI | Antalya Giresun maçı izle | Türkiye Kupası maçı A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetiyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Antalyaspor - Giresunspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 28.12.2021 16:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Giresunspor mücadelesini haberimizden izleyebilirsiniz...

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ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Sousa, Bünyamin, Bahadır, Kudryashov, Eren, Poli, Fredy, Gökdeniz, Milošević, Ghacha, Wright

Giresunspor: Onur, Hayrullah, Sergen, Douglas, Fatih, Flávio, Joey, Sergio, Çekdar, Champness, Umut

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalıyor. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alıyor. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi oldu.

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