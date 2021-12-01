Hatayspor - Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapacak. Peki Hatayspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor-Eyüpspor maçı saat kaçta?

HATAYSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.