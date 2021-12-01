Hatayspor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapıyor.

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HATAYSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma saat 21.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Bülent, Sackey, Riberio, Kamara, Emre, Dylan, Ayoub

Eyüpspor: Emrullah, Yalçın, Musah, Mehmet, Mikail, Muhammed, Taşkın, Enes, Caner Hüseyin, Erencan Yardımcı, Taha