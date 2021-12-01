Çaykur Rizespor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Rizespor-Ankaraspor maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 01.12.2021 13:00 Güncelleme: 01.12.2021 14:22

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor ile Ankaraspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökhan Barcın yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

ÇAYKUR RİZESPOR-ANKARASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Anıl, Emir Han, Nathan, Eren, Yasin, Alper, Phiri, Deniz, Alberk, Remy

Ankaraspor: Ömer, Fahrettin, Recep, Gökhan, Enes, Barış, Oğuzhan, Erdal, Ramazan, Mert, Murat

ÇAYKUR RİZESPOR-ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANIYOR?
Çaykur Rizespor ile Ankaraspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 13.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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