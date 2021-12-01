Alanyaspor - Osmaniyespor maçı CANLI İZLE | A Spor canlı yayın

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. 1 Aralık Çarşamba günü, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Osmaniyespor'u evinde ağırlıyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan tur A Spor'dan naklen ekranlara geliyor. Alanyaspor - Osmaniyespor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 01.12.2021 16:55 Güncelleme: 01.12.2021 18:51

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER
ALANYASPOR - Yusuf, Borja, Milunovic, Furkan, Buluthan, İsmail, Fatih, Emre, Candeias, Wilson, Diédhiou
OSMANİYESPOR - Mehmet Akif, Ahmet, Mehmet Sefa, Bora, Ahmet Taner, Ali Mevran, Muzaffer, Hüseyin, Yağız Rüştü, Onur, Gökhan

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı, saat 17.00'de başladı.

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçı A Spor'dan yayınlanacak

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

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