Kayserispor Artvin Hopaspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor ile Artin Hopaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Yasir, Hosseini, Kemen, Ramazan, Emre, Campanharo, Mane, Gökhan, Cardoso, Mustafa
Artin Hopaspor: Murat, Osman, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup, Furkan, Hüseyin, Dursun, Batuhan, Furkan, Bilal
KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Artvin Hopaspor maçı 20:45'de başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.