BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçını kazanan takım adını 4. tura yazdıracak.
BB. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı saat 15.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor..
BB. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
BB. Erzurumspor: Mehmet Göktuğ, Emircan, Orhan, Gökhan, Ufuk, Estrela, Herolind Shala, Alican, Rosheuvel, Ahmet, Aaron Samuel
Nazilli Bld.: Zekeriya, Mert Er, Sefa, Mete, Emre, Koray, Hasan, Ebu Sıddık, Berat, Hasan, Ahmet