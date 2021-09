Türkiye'nin Kupası A Spor'da başlıyor

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın katılacağı organizasyonu Turkuvaz Medya Grubu bir kez daha şifresiz olarak milyonlarca futbolseverle buluşturacak… Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın şampiyon olarak noktaladığı Türkiye Kupası'na, TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk tur mücadeleleri ile start veriliyor. Bugün oynanacak olan tek maçta Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak zevkli karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon A Spor ve ATV'den yayınlanan toplam 78 maçta ortalama 60 kişilik ekip; toplamda 4 bin 620 kişi görev yaptı. 28 farklı şehirdeki müsabakalar için canlı yayın araçları ve binlerce personel toplamda yaklaşık 90 bin kilometre yol kat ederek, milyonlarca izleyicinin heyecanı an be an izleyebilmesi için çaba sarf etti. 2020-21 sezonunda final dahil toplam 78 karşılaşma A Spor ve ATV'den naklen ekranlara gelirken, ortalama her maç 15 kamera ile çekildi. Bu sezon yenilenen teknoloji ve yeni canlı yayın araçları ile daha renkli bir kupa futbolseverleri bekliyor.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI

Bu sezon kupada, daha önce tek maç üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Diğer turlar tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Ayrıca TFF'nin açıkladığı yeni statüye göre; yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası programı şu şekilde: 2. Eleme: 28-29- 30 Eylül / 3. Eleme: 26-27-28 Ekim / 4. Eleme: 30 Kasım-1-2 Aralık / 5. Eleme: 28-29-30 Aralık / Son 16 Turu: 8-9-10 Şubat / Çeyrek Final: 1-2-3 Mart / Yarı Final 1. Maçlar 19-20 veya 21 Nisan / Yarı Final 2. maçlar: 10-10 veya 12 Mayıs / Final: 26 Mayıs.