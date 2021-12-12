Formula 1'de FIA Mercedes'in itirazını reddetti!
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen 1. oldu ve sezonu şampiyon tamamladı. Mercedes'in güvenlik aracı altında geçiş yapıldığında dair itirazı FIA reddetti.
Mercedes, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından son Güvenlik Aracı periyodundaki uygulama nedeniyle itiraz etti.
MERCEDES NEDEN İTİRAZ ETTİ?
Güvenlik aracı pisti terk etmeden Max Verstappen'in Hamilton'ı geçmesi.
Yarışın tur yiyen pilotların turunu geri aldıktan sonraki tur değil, aynı tur içinde başlatılması.
Konuyu inceleyen FIA, Max Verstappen'in güvenlik aracını geçmesi ile ilgili Mercedes'in yaptığı itirazı reddetti.
ABU DHABI'DE NELER YAŞANDI?
54. turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırdı ve aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.
Mercedes, yarış direktörü Michael Masi'nin son güvenlik aracı uygulamasına itiraz etti. Ancak inceleme sonrası iki itiraz da reddedildi ve Max Verstappen'in dünya şampiyonluğu kesinleşti.
Bu sonucun ardından Hollandalı pilot, 395,5 puanla şampiyon olurken, ikinci sırada ise 387,5 puanla Lewis Hamilton yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi