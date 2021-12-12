12 Aralık 2021, Pazar

OTOMOBİL

Formula 1'de FIA Mercedes'in itirazını reddetti!

FIA Mercedes’in itirazını karara bağladı!
OTOMOBİL
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen 1. oldu ve sezonu şampiyon tamamladı. Mercedes'in güvenlik aracı altında geçiş yapıldığında dair itirazı FIA reddetti.

Mercedes, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından son Güvenlik Aracı periyodundaki uygulama nedeniyle itiraz etti.

MERCEDES NEDEN İTİRAZ ETTİ?

Güvenlik aracı pisti terk etmeden Max Verstappen'in Hamilton'ı geçmesi.
Yarışın tur yiyen pilotların turunu geri aldıktan sonraki tur değil, aynı tur içinde başlatılması.

Konuyu inceleyen FIA, Max Verstappen'in güvenlik aracını geçmesi ile ilgili Mercedes'in yaptığı itirazı reddetti.

ABU DHABI'DE NELER YAŞANDI?

54. turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırdı ve aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Mercedes, yarış direktörü Michael Masi'nin son güvenlik aracı uygulamasına itiraz etti. Ancak inceleme sonrası iki itiraz da reddedildi ve Max Verstappen'in dünya şampiyonluğu kesinleşti.

Bu sonucun ardından Hollandalı pilot, 395,5 puanla şampiyon olurken, ikinci sırada ise 387,5 puanla Lewis Hamilton yer aldı.

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