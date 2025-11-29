TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi, Asuman'ın bebeğine koyduğu isim ve Karınca Baba'nın Taner'e bıraktığı gizemli icat ile yeni bir döneme giriyor. Her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı, bu bölümde bozkırda filizlenen umutları ve heyecan dolu gelişmeleri gözler önüne seriyor. Gönül Dağı 196. bölüm fragmanı haberimizde...

Sevilen TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın 196. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, izleyiciler arasında büyük merak konusu oluyor. Fragman, dizinin yeni bölümünde yaşanacak sürpriz olayları ve karakterler arasındaki gelişmeleri önceden gösteriyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Gönül Dağı 196. Bölüm fragmanı nasıl izlenir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül Dağı'nın son bölümünde İcat Akademisi'nin açılmadan kapatılması, Leyla'nın uğradığı iftira, Çetin ve Esra arasındaki duygusal gerilim ve Taylan'ın boşanma davasındaki beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitledi.

GÖNÜL DAĞI 196. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İFTİRAYA UĞRAYAN LEYLA HANGİ YOLU SEÇECEK?

Ailesi ve kasaba halkı tarafından haksız yere suçlanan Leyla, yaşadığı kırıcı olayların ardından artık dayanamayacağını fark ederek evden ayrılmaya karar verir. Tam bu sırada onu ziyarete gelen abisi Çetin ile Rıfat, Leyla'yı bu karardan döndürmeyi başarabilecek mi?

ÇETİN İLE ESRA ARASINDA FIRTINALI GÜNLER

Öğretmen Esra'ya hissettiklerini bir türlü dile getiremeyen Çetin, Tekin'in uyarıları sonrası genç kıza mesafeli davranmaya başlar. Davranışlardaki bu değişimin nedenini çözemeyen Esra nasıl bir tutum sergileyecek? Çetin ve Esra arasındaki soğuk hava dağılacak mı?

TAYLAN'IN BOŞANMA SÜRECİNDE ŞAŞIRTAN GELİŞME…

Boşanma davası yaklaşırken Taylan, eşinin bu kararından dönmesi için tüm çabasını ortaya koyar ancak Nergiz kararlı duruşunu sürdürür. Babasına ailesine sahip çıkacağına söz veren Taylan'ın huzurlu yuva hayali gerçek olacak mı? Bu zorlu süreçte ona kim destek verecek?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE