Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Ölüm Yarışı filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Paul W.S. Anderson'un yönettiği film hakkında sorgulanan Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Ölüm Yarışı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Ölüm Yarışı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölüm Yarışı, hayatta kalmak için yarışmak zorunda olan mahkum Jensen Ames'ın macerasını konu ediyor. Yakın bir gelecekte, orantısız sanayileşme hamleleri, plansız programsız büyüme ve kontrol edilemeyen nüfus artışı günden güne yaşam koşullarını bozmaktadır. Tüketim toplumunun dizginlenemeyen alış veriş tutkusu bir yıkıma yol açmıştır. Aşırı sanayileşme, yüksek nüfus artışı ve çılgın tüketim alışkanlıkları yüzünden dünyamız bir çöplük haline gelir ve tabi üzerinde zıvanadan çıkmış insan ırkı vardır. Azılı suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri para kazanmak için bir yol bulmuşlardır; bir çeşit gladyatör oyunu gibi, suçluları ölümüne yarıştırmak ve üzerlerinden para kazanmak. Bu aşırı kâr hırsı toplumda büyük bir çürümeye sebep olmuştur. Şiddet arzusu taşıyan ve ölümüne dövüş için yarışan bu mahkumların arasında üç şampiyonluk kazanmış otomobil yarışçısı Jensen Ames, öldürülemez ünvanıyla yöneticilerin hedefi olmuştur. İki seçeneği vardır: ya işlemediği bir cinayet yüzünden hapse atıldığı bu yerde kalacak ya da önüne çıkan her mahkumu öldürerek hayatta kalacaktır. Ames'in yarışırken zorunlu olarak kullanması gereken demirden Frankenstein maskesi hazırlanmıştır.

ÖLÜM YARIŞI OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Natalie Martinez

Joan Allen

Ian McShane

Tyrese Gibson

Max Ryan

Jason Clarke

Robin Shou

Frederick Koehler

Jacob Vargas

Robert LaSardo

Justin Mader

Janaya Stephens

Benz Antoine

Dan Jeannotte

Christian Paul

Danny Blanco Hall

John Fallon

Bruce McFee

Russell Ferrier

David Carradine

Jimmy Star

Anna-Marie Frances Lea

Dick Ervasti

Jim Dunn

ÖLÜM YARIŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ölüm Yarışı filminin yapım yılı 2008'dir.