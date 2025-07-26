Ölüm Yarışı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölüm Yarışı filminin konusu ne? Ölüm Yarışı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ölüm Yarışı, hayatta kalmak için yarışmak zorunda olan mahkum Jensen Ames'ın macerasını konu ediyor. Yakın bir gelecekte, orantısız sanayileşme hamleleri, plansız programsız büyüme ve kontrol edilemeyen nüfus artışı günden güne yaşam koşullarını bozmaktadır. Tüketim toplumunun dizginlenemeyen alış veriş tutkusu bir yıkıma yol açmıştır. Aşırı sanayileşme, yüksek nüfus artışı ve çılgın tüketim alışkanlıkları yüzünden dünyamız bir çöplük haline gelir ve tabi üzerinde zıvanadan çıkmış insan ırkı vardır. Azılı suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri para kazanmak için bir yol bulmuşlardır; bir çeşit gladyatör oyunu gibi, suçluları ölümüne yarıştırmak ve üzerlerinden para kazanmak. Bu aşırı kâr hırsı toplumda büyük bir çürümeye sebep olmuştur. Şiddet arzusu taşıyan ve ölümüne dövüş için yarışan bu mahkumların arasında üç şampiyonluk kazanmış otomobil yarışçısı Jensen Ames, öldürülemez ünvanıyla yöneticilerin hedefi olmuştur. İki seçeneği vardır: ya işlemediği bir cinayet yüzünden hapse atıldığı bu yerde kalacak ya da önüne çıkan her mahkumu öldürerek hayatta kalacaktır. Ames'in yarışırken zorunlu olarak kullanması gereken demirden Frankenstein maskesi hazırlanmıştır.
ÖLÜM YARIŞI OYUNCULARI KİM?
Natalie Martinez
Joan Allen
Ian McShane
Tyrese Gibson
Max Ryan
Jason Clarke
Robin Shou
Frederick Koehler
Jacob Vargas
Robert LaSardo
Justin Mader
Janaya Stephens
Benz Antoine
Dan Jeannotte
Christian Paul
Danny Blanco Hall
John Fallon
Bruce McFee
Russell Ferrier
David Carradine
Jimmy Star
Anna-Marie Frances Lea
Dick Ervasti
Jim Dunn
ÖLÜM YARIŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ölüm Yarışı filminin yapım yılı 2008'dir.