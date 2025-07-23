Uncharted Kayıp Miras filmi konusu | Uncharted Kayıp Miras oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Uncharted Kayıp Miras filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Ruben Fleischer'in yönettiği film hakkında sorgulanan Uncharted Kayıp Miras filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Uncharted Kayıp Miras filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ruben Fleischer'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Uncharted Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted Kayıp Miras oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.

UNCHARTED KAYIP MİRAS OYUNCULARI KİM?

Tom Holland

Mark Wahlberg

Sophia Ali

Alana Boden

Antonio Banderas

Tati Gabrielle

Pilou Asbæk

Steven Waddington

Rudy Pankow

Georgia Goodman

Diarmaid Murtagh

Joseph Balderrama

Patricia Meeden

Robert Maaser

Manuel de Blas

Matt Barkley

Nolan North

UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Uncharted Kayıp Miras filminin yapım yılı 2022'dir.