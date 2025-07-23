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F.Bahçe'de Duran mutluluğu! F.Bahçe'de Duran mutluluğu! 13:37
F.Bahçe'ye transferde şok! F.Bahçe'ye transferde şok! 13:23
Kartal'da Al-Musrati krizi! Kartal'da Al-Musrati krizi! 13:11
F.Bahçe'de İrfan'a Fransız ilgisi! F.Bahçe'de İrfan'a Fransız ilgisi! 11:54
Sanchez'den flaş Cuesta sözleri! Sanchez'den flaş Cuesta sözleri! 11:34
Trabzonspor-Persepolis maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Persepolis maçı hangi kanalda? 11:31
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G.Saray'da Richard Rios gelişmesi! G.Saray'da Richard Rios gelişmesi! 11:13
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 11:01
Galatasaray-Cagliari maçı notları! Galatasaray-Cagliari maçı notları! 10:46
Kuyt'tan flaş açıklama! Kuyt'tan flaş açıklama! 10:39
G.Saray sağ bekini M. City'de buldu! G.Saray sağ bekini M. City'de buldu! 10:01
G.Saray'da Frankowski Paris yolunda! G.Saray'da Frankowski Paris yolunda! 09:56
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