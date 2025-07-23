Uncharted Kayıp Miras filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ruben Fleischer'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Uncharted Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted Kayıp Miras oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.
UNCHARTED KAYIP MİRAS OYUNCULARI KİM?
Tom Holland
Mark Wahlberg
Sophia Ali
Alana Boden
Antonio Banderas
Tati Gabrielle
Pilou Asbæk
Steven Waddington
Rudy Pankow
Georgia Goodman
Diarmaid Murtagh
Joseph Balderrama
Patricia Meeden
Robert Maaser
Manuel de Blas
Matt Barkley
Nolan North
UNCHARTED KAYIP MİRAS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Uncharted Kayıp Miras filminin yapım yılı 2022'dir.