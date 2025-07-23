Senaryosunu Henry Gayden'ın kaleme aldığı Sakın Dışarı Çıkma filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sevgi dolu bir baba ve koca olan Karl, kimliği belirsiz bir adam tarafından zorla alıkonulur. Kendisine şantaj yapanların istediklerini yapmazsa hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzeredir.
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Christiane Paul
Emily Kusche
Marc Hosemann
Hannah Herzsprung
Fahri Yardım
Mareike Fell
Marie Ulbricht
Mark Blum
Mavie Hörbiger
Nik Xhelilaj
Paul Lux
Jürgen Heinrich
Alexander Rocher
Aleksandar Jovanovic
Niels Bruno Schmidt
Christopher Kohn
Steven Merting
Julia Blankenburg
Klaus Zmorek
Pascal D'Angelo
Simon Werner
Luis August Kurecki
Carlo Thoma
Anna Amalie Blomeyer
Philipp Lind
Lena Maria Eikenbusch
Christian Intorp
Marc Bluhm
Christopher Domansky
Jasmin Bartels
Thorsten Kania